На автомагистралях Баку снижена скорость движения

БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдаемой дождливой погодой на автомагистралях проспект Гейдара Алиева - Аэропорт и Зыхский круг - Аэропорт, на отдельных проезжих полосах скорость снижена на 20 км/час, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Также, на электронных щитах установлен знак «скользкая дорога».

Просьба к водителям - соблюдать при движении скоростной режим и учитывать метеорологические факторы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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