В Баку затруднено движение автобусов - БТА

БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) прокомментировало задержку в движении автобусов на территории «20-й участок» в Сабаильском районе Баку.

Несвоевременное завершение ремонтно-строительных работ на проезжей части дороги, а также отсутствие условий для движения транспортных средств в период проведения ремонта, привели к указанным проблемам, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы Агентства Маис Агаев.

«Более всего от этого страдают пассажиры, которые в данной ситуации пользуются общественным транспортом. Эти проблемы также приводят и к сокращению эксплуатационного срока автобусов и увеличению амортизационных расходов», - сказал Агаев.

Он добавил, что на дороге по направлению от центра города до «20-го участка» движение маршрутных автобусов, в частности, автобусов ООО BakuBus, затруднено в связи с проводимыми работами на проезжей части дороги. «К сожалению, аналогичные случаи наблюдаются на большинстве дорог», - отметил представитель Агентства.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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