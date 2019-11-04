В Азербайджане продолжается строительство и реконструкция сельских дорог

4 ноября 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается строительство и реконструкция сельских дорог, сказал в понедельник Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, в рамках этих проектов, в 2019 году в Агдашском районе капитально отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 40,5 километров, по нескольким направлениям - по маршруту Орта Гасил-Шордехне-Гараган-Шыхлар-Кюкяль-Эреб-Икинджи Арал.

По его словам, двухполосные дороги реконструированы в соответствии с четвертой технической категорией. «Здесь установлены 18 автобусных остановок,172 дорожных знака и информационных щитов для нормальной организации движения вдоль дорог, а также указатели километража», - сказал Наджафли.

Благодаря высококачественным работам по реконструкции, жители смогут комфортно передвигаться в райцентр, а также получат выезд на автодорогу М4 Баку-Шамахы-Евлах.

Благодаря вводу дороги в эксплуатацию облегчены грузовые и пассажирские перевозки, созданы все необходимые условия для быстрой доставки сельской продукции от производителя к потребителю.

Напомним, что 01 августа 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Орта Гасил-Шордехне-Гараган-Шыхлар-Кюкяль-Эреб-Икинджи Арал Агдашского района.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Орта Гасил-Шордехне-Гараган-Шыхлар-Кюкяль-Эреб-Икинджи Арал, соединяющей 16 населенных пунктов с населением численностью 17 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе государственных капиталовложений расходной части госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 18,7 миллиона манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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