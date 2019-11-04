В Сумгайыте и ряде поселков водоснабжение будет ограничено

4 ноября 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в массивы рядом со станцией Сумгайыт поселков Мушфигабад, Нюбар, Чичек, Хокмали и в близлежащие жилые массивы вода будет подаваться с перебоями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО «Азерсу».

Водоснабжение восстановится вечером.

Перебои в подаче воды связаны с переносом магистрального водопровода, проходящего через указанную территорию, в связи со строительством новой железной дороги к Сумгайытскому карбамидному заводу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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