В Сумгайыте и ряде поселков водоснабжение будет ограничено

БАКУ/Trend/ - Сегодня в массивы рядом со станцией Сумгайыт поселков Мушфигабад, Нюбар, Чичек, Хокмали и в близлежащие жилые массивы вода будет подаваться с перебоями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО «Азерсу».
Водоснабжение восстановится вечером.
Перебои в подаче воды связаны с переносом магистрального водопровода, проходящего через указанную территорию, в связи со строительством новой железной дороги к Сумгайытскому карбамидному заводу.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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