Азербайджанские гимнастки вернулись с «золотом» из Бельгии

5 ноября 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 31 октября по 3 ноября в Генте (Бельгия) прошел традиционный международный турнир по художественной гимнастике Happy Cup, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

На турнире Азербайджан представили Фатима Акперова, Гёвхар Ибрагимова, Камилла Сеидзаде, Медина Дамирова, Камилла Алиева, Алина Гёзалова и Марьям Алиева.

Лучший результат среди гимнасток 2009 года рождения показала Гёвхар Ибрагимова. Она завоевала золотую медаль и в многоборье, и в композиции со скакалкой. Марьям Алиева, которая тоже соревновалась в этой возрастной группе, заняла 6-е место в многоборье.

Еще одно «золото» команде принесла Камилла Сеидзаде. Она отличилась среди гимнасток 2007 г. рождения, взойдя на первую ступеньку пьедестала почета и по многоборью, и в выступлении с мячом. Другая азербайджанская гимнастка, также выступавшая в этой возрастной группе – Медина Дамирова, стала 12-й в многоборье.

Алина Гёзалова и Камилла Алиева заняли 6-е и 8-е места соответственно в многоборье в юношеской возрастной группе.

Выступавшая в категории взрослых спортсменов Фатима Акперова стала 6-й в соревнованиях по многоборью.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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