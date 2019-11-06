БАКУ/Trend/ - В Азербайджане сегодня отмечают День национального телевидения и радио, сообщает в среду Trend.

Азербайджанское телевидение начало вещать 63 года тому назад, а азербайджанскому радио исполнилось 93 года.

Азербайджанское радио начало вещать 06 ноября 1926 года, и с того дня эта дата отмечается как профессиональный праздник работников радио.

После того, как было создано азербайджанское телевидение, эта дата стала отмечаться не только как день радио, но и телевидения.

Впервые бакинская телевизионная студия вышла в эфир 14 февраля 1956 года. В первый день на экране появилась народная артистка Азербайджанской ССР Наджиба Меликова, начав свое выступление словами «Показывает Баку». В этот же день на экране был показан фильм «Бахтияр».

Сегодня в Азербайджане 11 общереспубликанских, 13 региональных, 17 кабельных и четыре спутниковых телеканала, 27 интернет-телеканалов, а также 13 общереспубликанских и три региональные радиостанции. Также на территории Азербайджана ведется цифровое вещание.

Информационное агентство TREND поздравляет работников телевидения и радио, желает успехов в дальнейшей работе!

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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