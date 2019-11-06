Большинство импортных шприцев в Азербайджане из немедицинских материалов — директор завода

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в основном интересуется качеством лекарств. Но никто не интересуется материалом, качеством, стерильностью шприцев. К сожалению, сегодня люди покупают в аптеках дешевые шприцы китайского производства.

Как сообщает в среду Trend об этом сказала директор завода по производству шприцов «Диамед» Самира Гусейнова.

По ее словам, на конце поршня шприцев азербайджанского производства нет резиновых вставок.

"Если на поршне шприца есть черная резиновая вставка, то он не считается полностью стерильным. То есть часть шприца, состоящая из трех частей, нестерильна. А это значит, что шприц может стать источником инфекции. Шприцы завода состоят из двух частей. Передовые страны Европы уже не используют трехчастные шприцы. Сырье большинства шприцев, ввозимых в Азербайджан — немедицинские материалы, то есть немедицинские полимеры. А в Азербайджане в производстве шприцев используется медицинское сырье. Иглы шприцев производятся передовой японской компанией Nipro Pharma. Они ввозятся в страну в готовом виде», - сказала Гусейнова.

Она сообщила, что завод начал продажу в Азербайджане 2,5,10 и 20-граммовых шприцев.

«Из-за того, что в страну ввозятся дешевые шприцы, трудно вести конкуренцию. Хотим предостеречь людей о качестве шприцов. Стоимость шприцев, произведенных на заводе не отличается от цен других, продаваемых в настоящее время в аптеках, но наши шприцы более качественны», - сказала Гусейнова.

Она добавила, что мощность завода составляет 150 миллионов шприцев в год. Производственная мощность завода полностью обеспечивает потребность Азербайджана.

«После обеспечения внутренней потребности, планируется экспорт шприцев в Грузию, Россию, Иран, Турцию и Казахстан. В последующие годы планируется увеличение ассортимента производимой продукции, в частности, производство медицинских «бабочек»», - подчеркнула Самира Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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