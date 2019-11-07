Семьи шехидов, ветераны Карабахской войны и инвалиды событий 20 Января получили квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения передало семьям шехидов, ветеранам Карабахской войны и инвалидам событий 20 Января 40 квартир, приобретенных в новых жилых зданиях в поселке Сарай Абшеронского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минтруда.

Как говорится в сообщении, из 40 квартир 38 были переданы семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны, две квартиры - инвалидам событий 20 Января.

Замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли напомнил, что в этом году президентская пенсия была увеличена с 242 до 300 манатов, в среднем, на 100% повышены социальные пособия и пенсии инвалидам войны и приравненным к ним лицам.

Он также добавил, что программа по единовременной выдаче выплат наследникам шехидов (11 тысяч манатов) уже выполнена на 96%, и выплаты получили 17 500 наследников 11 740 шехидов.

Замминистра добавил, что в прошлом году лицам с инвалидностью было представлено втрое больше квартир – 626. В этом году запланировано предоставить 800 квартир, 214 из которых переданы владельцам. Таким образом, всего до настоящего времени семьям шехидов и инвалидов войны было предоставлено 6 868 квартир.

Он подчеркнул, что в 2018 году автомобилями были обеспечены 265 инвалидов войны: «В этом году планируется в 3,2 раза больше предоставить автомобилей – до 600, 427 из которых уже получены владельцами. Всего до настоящего времени легковые автомобили получили до 6400 лиц вышеназванной категории».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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