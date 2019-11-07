В 2020 г. начнется реализация проекта по совершенствованию канализационной системы Баку - "Азерсу"

БАКУ /Trend/ - Со следующего года начнется реализация проекта по совершенствования канализационной системы Баку.

Об этом сказал председатель ОАО Азерсу Горхмаз Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он также прокомментировал появление луж во время дождей в Баку, добавив, что канализацию начинают чистить сразу по поступлении информации.

По словам Гусейнова, в канализацию выбрасывается очень много непредусмотренных отходов: «Поэтому возникают такие проблемы. Появлению луж может способствовать несколько проблем – или канализация засорена, или она недостаточно быстро пропускать дождевую воду. С другой стороны, канализационные линии перегружены в связи с ростом населения в Баку, строительством новых жилых площадей, увеличением использования воды. Поэтому строятся новые коллекторы, что уменьшит нагрузку на линии. Параллельно устанавливается больше дождевых решеток, ведется строительство водосборников».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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