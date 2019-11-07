"Азерсу" о качестве питьевой воды в Баку

7 ноября 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рекламодатели водяных фильтров в Баку критикуют качество воды «Азерсу», которая подается населению.

Об этом на пресс-конференции, проведенной в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сказал председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в большинстве случаев водяные фильтры сами становятся источником загрязнения.

«Потому что этим фильтрам нужен серьезный сервис. Рекламодатели этих фильтров формируют негативное мнение о качестве воды «Азерсу». Эти сомнения безосновательны, в Баку подается питьевая вода высокого качества», - сказал председатель.

Гусейнов также затронул вопрос о качестве воды кооперативных и многоэтажных зданий, пояснив, что у этих зданий свои бассейны.

«Бассейны должны очищаться и промываться как минимум один раз в год. Но, к сожалению, в этих зданиях этого не делается. Исполнительная власть Баку, Министерство здравоохранения и другие структуры проводят совместные мониторинги и ведут просветительскую работы в этом направлении», - резюмировал Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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