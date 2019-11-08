Результаты сборной Азербайджана по аэробной гимнастике впечатляют – эксперт из Бразилии

БАКУ /Trend/ - Результаты, которых добилась сборная Азербайджана по аэробной гимнастике за последние пять лет впечатляют, сказала в пятницу Trend эксперт Академии Международной федерации гимнастики (FIG) Катя Лемос (Бразилия), проводящая в Баку тренерские курсы второго уровня по аэробной гимнастике.

"Помимо национальной команды Азербайджана, не знаю другую сборную по аэробной гимнастике, которая за такой короткий период, так сильно изменилась в лучшую сторону. Команда Азербайджана пока еще молода, но путь развития, который она прошла за последние годы, поражает. Считаю, что азербайджанская команда великолепна. Думаю, на будущих турнирах сборная Азербайджана по аэробной гимнастике добьется больших успехов, так как работоспособность команды действительно впечатляет", - сказала эксперт из Бразилии.

Говоря о тренерских курсах, Катя Лемос отметила их важное значение в подготовке квалифицированных специалистов.

"Важно развивать профессиональный уровень тренеров, для чего и проводятся данные курсы. В Баку организация курсов проходит на высоком уровне. Это мой второй визит в Азербайджан, первый раз я приезжала в 2017 году, за то время, что провела здесь абсолютно, влюбилась в ваш город. О прекрасном городе Баку, Каспийском море, доброжелательных людях, и конечно, великолепных условиях, созданных для гимнастов я рассказываю всем своим друзьям, родным и знакомым", - добавила она.

Отметим, что в Баку в Национальной арене гимнастики 5-12 ноября проходят тренерские курсы второго уровня по аэробной гимнастике Академии Международной федерации гимнастики (FIG). В курсах, программа которых состоит из теоретических и практических занятий, участвуют 19 тренеров из шести стран мира - Азербайджана, Аргентины, Ирана, Мексики, Молдовы и Украины.

Обучение проводят эксперты Международной федерации гимнастики – руководитель курсов Ольга Киселовичова (Словакия), Мариян Колев, являющийся главным тренером сборной Азербайджана по аэробной гимнастике и эксперт Катя Лемос (Бразилия).

(Авторы: Наргиз Садыхова и Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.