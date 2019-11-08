В Абшеронском национальном парке пройдет марафон по случаю Дня Государственного флага (ФОТО)

8 ноября 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра, 9 ноября, по случаю Дня Государственного флага, в Абшеронском национальном парке будет организован шестикилометровый марафон «Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни!».

Об этом сообщила глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, стратегическая цель впервые проводимого в парке марафона - добиться дальнейшего развития экотуризма в национальных парках, призвать людей поддержать мероприятия по оздоровления окружающей среды, сформировать традицию проведения таких мероприятий в национальных парках и пропагандировать здоровый образ жизни.

К марафону присоединятся и представители ОАО «Аграрные заготовки и снабжение».

Победителям марафона будут вручены подарки он министерства экологии и природных ресурсов, все участники марафона получат пригласительные на одноразовое бесплатное посещение, вместе с близкими, Абшеронского национального парка.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Абшеронском национальном парке пройдет марафон по случаю Дня Государственного флага (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке пройдет марафон по случаю Дня Государственного флага (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке пройдет марафон по случаю Дня Государственного флага (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке пройдет марафон по случаю Дня Государственного флага (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке пройдет марафон по случаю Дня Государственного флага (ФОТО)
  • В Абшеронском национальном парке пройдет марафон по случаю Дня Государственного флага (ФОТО)
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