В Азербайджане отмечается День Конституции

12 ноября 2019 00:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 12 ноября в Азербайджане отмечается День Конституции.

Как сообщает Trend, принятая в 1995 году Конституция Азербайджанской Республики является первой Конституцией независимого Азербайджана.

Просуществовавшая в 1918-1920 годах всего 23 месяца Азербайджанская Демократическая Республика не успела разработать и принять Основной Закон государства. Таким образом, история конституционного строительства Азербайджанской Республики приходится в основном на период, когда страна входила в состав СССР.

Первая Конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 года на I Всеазербайджанском съезде Советов. Новая редакция Конституции Азербайджанской Республики, соответствующая Конституции СССР 1921 года, была принята 14 марта 1925 года на IV Всеазербайджанском съезде Советов. Принятая 21 апреля 1978 года последняя Конституция Азербайджанской ССР, как и предыдущие, соответствовала Конституции СССР.

После обретения Азербайджаном независимости возникла необходимость в подготовке новой Конституции государства. Для этого под руководством Президента Гейдара Алиева была создана специальная комиссия, проект документа был вынесен на всенародное обсуждение. После одобрения в ходе референдума 12 ноября 1995 года была принята первая Конституция независимого Азербайджана.

С того дня 12 ноября в Азербайджане отмечается как День Конституции.

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