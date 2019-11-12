Азеригаз: Подача газа задолжавшим предпринимателям будет восстановлена на протяжение отопительного сезона

БАКУ/Trend/ - Подача газа задолжавшим предпринимателям будет восстановлена на протяжение отопительного сезона, однако споры по задолженностям будут рассмотрены в ходе взаимных обсуждений.

Об этом на встрече с группой предпринимателей, которым принадлежат котельные, сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что отныне встречи с предпринимателями котельных будут проводиться не только в Шамкирском районе, но и в других районах, как минимум один раз в месяц. Эти встречи охватят, в основном, период проведения сезонных работ – с первого ноября по первое апреля.

По словам Алиева, места регуляторов счетчиков будут заменены за счет ПО по желанию предпринимателя.

Гендиректор также добавил, что вопросы относительно продажи газа не входят в круг полномочия ПО, решения об этом принимает Тарифный Совет. ПО "Азеригаз" снабжает абонентов качественным газом согласно технологическому режиму.

Выступившие на встрече предприниматели высказались о снижении цены, подаваемого в котельные газа - с 0,20 до 0,10 манатов за один кубометр, предоставлении льгот в связи с с задолженностями, смене мест регуляторов газовых счетчиков и по другим вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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