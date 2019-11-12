О климатических изменениях в Азербайджане в результате глобального потепления

БАКУ/Trend/ - В результате глобального потепления на Каспии усилятся процессы испарения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на научно-практической конференции «Организация и управление естественных хозяйственных систем в аридных регионах Азербайджана» сказал директор Института географии НАНА и президент Географического общества, академик Рамиз Мамедов.

По его словам, в результате климатического потепления снизится урожайность, из-за ускорения химических и биохимических процессов в почве уменьшится численность растительного покрова, увеличится площадь солончаков и ускорится процесс опустынивания, образуется дефицит воды. Из-за уменьшения количества осадков снизится объем воды в реках.

Мамедов отметил, что в результате климатических изменений вероятность засушливых дней в Кура-Аракской низменности увеличится до 50-60. Эти результаты получены на основе научных исследований академика.

Доктор наук по географии Закир Эминов выступил на тему «Качество жизни населения в Азербайджане и его влияние на демографическое развитие». Исследователь отметил рост численности общего, городского и сельского населения на каждую тысячу человек. Также отмечен уровень урбанизации по районам, изменились коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, детских и материнских смертей на каждую тысячу человек.

По словам Эминова, верхний предел детской смертности на 1000 здоровых новорожденных составляет 10 детей. В 2017 году этот показатель по стране был на уровне 11,1, в том числе среди городского населения 18,7; в Баку - 16,0 . В 2017 году число детей, умерших не достигнув годовалого возраста, составило 1700, из них 1363 – среди городского населения, в том числе 499 детей в Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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