В Баку могут появиться крытые автобусные остановки

13 ноября 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку создано около 300 новых автобусных остановок, сказал в среду Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Агаев отметил, что этот процесс осуществляется в рамках обновления инфраструктуры общественного транспорта.

"Кроме того, была отремонтировано половина из около 900 автобусных павильонов, переданных Исполнительной властью Баку. Этот процесс продолжается", - сказал он.

Что касается установки крытых остановок, Агаев сказал, что пока в планах этого нет, но не исключена такая возможность в будущем.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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