В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)

13 ноября 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка в области охраны окружающей среды Сaspian Ecology, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Выставка проходит при организации компании "Caspian Event Organisers", поддержке министерства экологии и природных ресурсов в Бакинским Экспо-центре.

Включая Азербайджан, в выставке участвует 60 компаний из 10 стран.

В этом году охват выставки, которая регулярно проводится с 2010 года, гораздо шире, чем в предыдущие годы.

На выставке демонстрируются экологические стенды по различным направлениям, связанными с водой и сточными водами, городскими экологическими транспортными средствами, оборудованием для очистки, зеленой энергией, ландшафтом и дизайном, методами очистки и восстановления почв, обращением с промышленными отходами и их утилизацией, переработкой и утилизацией отходов полимеров и РТИ (техника и оборудование), системами очистки промышленных выбросов в воздух, технологиями звукоизоляции, борьбой с шумом и вибрацией, эко – проектами, экологически безопасными технологиями и производствами, экологическим мониторингом и методикой оценки загрязнения окружающей среды.

Выставка будет открыта три дня.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
  • В Баку открылась 10-я юбилейная Азербайджанская международная выставка Сaspian Ecology (ФОТО)
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