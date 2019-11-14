В отношении заведующих Саатлинским и Сабирабадским районными отделами ГФСЗ возбуждены уголовные дела

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается осуществление комплексных мер по борьбе с возможными фактами злоупотребления в системе труда и социального обеспечения, а также других противозаконных деяний, направленных на нарушение прав граждан.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на совместную информацию пресс-служб министерства труда и социальной защиты населения и Генеральной прокуратуры, материал о несоблюдении требований законодательства о назначении на льготных условиях трудовой пенсии по возрасту в Саатлинском и Сабирабадском районных отделениях Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), поступивший из министерства, был рассмотрен в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Во время расследования были признаны обоснованными подозрения относительно того, что заведующие Саатлинским и Сабирабадским районными отделами ГФСЗ Сейидрасул Аббасов и Байрам Микайылов, злоупотребив своими должностными полномочиями и нарушив требования закона «О трудовых пенсиях», по назначению пенсий максимум на три года ранее даты обращения, рассчитали пенсии за прошлый период, в результате которых в Саатлинском районном отделе по 44 пенсионным делам было выплачено 102 тысячи манатов, а в Сабирабадском - по 31 делам были выплачены 95 тысяч манатов избыточных средств.

В связи с отмеченными фактами, в отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела по статье 308.1. УК (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия в целях установления и привлечения к ответственности всех подозреваемых.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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