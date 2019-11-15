«Эмиграционный бизнес» оппозиции разоблачен – азербайджанский депутат (версия 2)

15 ноября 2019 11:10 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Арест нескольких членов партии Мусават, обвиняемых в том, что они занимались «бизнесом» эмигрантов в Германии, пятно для Азербайджана, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Гулиев отметил, очень стыдно, что азербайджанцы занимались там такими незаконными делами: «Азербайджанские власти, правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), азербайджанская интеллигенция старается проводить работу, направленную на укрепление имиджа государства на международной арене, представлять народ как культурную, цивилизованную нацию, уважающую демократические права. Однако то, что некоторые граждане Азербайджана от радикальной оппозиции занимаются незаконной деятельностью в Европе, безусловно, создает негативное мнение обо всем народе. Бесспорно, подобные действия должны быть осуждены общественностью. И ранее подтверждалось, что такие факты имеют место. Оппозиционеры, которые занимаются подобной незаконной деятельностью, есть не только в Германии, но и в других европейских странах. Серьезные политики не занимаются такими вещами. Это просто спекуляция. Это люди, которые могут запятнать весь азербайджанский народ и историю государства. Все должно быть в рамках закона. Жить в европейских странах, меняя паспорта и документы азербайджанских граждан на армянские, или эмигрировать как человек, чьи права нарушались в Азербайджане, не подобает лицу, называющему себя политиком. То, что мы сейчас видим - закономерные последствия подобных деяний", - отметил депутат.

По словам Гулиева, произошедшее еще раз показывает, что радикальная оппозиция, в том числе, партия "Мусават", так называемый "Национальный совет", ПНФА занимаются «эмиграционным бизнесом».

"Они думали, что отправляя туда людей смогут заработать деньги, создать оппозиционную диаспору за рубежом и настраивать оттуда определенные силы против Азербайджана. В действительно этот как раз то, о чем мечтают и чем занимаются армяне и армянская диаспора. Но этими действиями радикальные оппозиционеры разоблачили себя перед обществом», - подытожил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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