Азербайджан выиграл 10 лицензий на "Токио-2020"

17 ноября 2019 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены до настоящего времени выиграли 10 лицензий на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио, сообщает в воскресенье Trend.

Так, в настоящее время известно, что Азербайджан на Летних Олимпийских играх будут представлять Анна Скида (метание молота), Мария Стадник и Шариф Шарифов (борьба), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), команда по художественной гимнастике в групповых упражнениях, стрелок Руслан Лунев, пловец Максим Шемберев, Марина Некрасова и Иван Тихонов (спортивная гимнастика) и один спортсмен по шоссейному велоспорту.

Отметим, что на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Азербайджан представляли 56 спортсменов.

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