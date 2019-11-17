Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

17 ноября 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге состоялась встреча между заместителем министра культуры Азербайджана Севдой Мамедалиевой и заместителем министра культуры России Павлом Степановым.

Как сообщили Trend в министерстве, во встрече приняли участие официальные лица Министерства культуры и Государственного фильмофонда России, члены делегации Азербайджана, и сотрудники генерального консульства нашей страны в Санкт-Петербурге.

Говоря на встрече об уровне развития сотрудничества в культурной сфере между нашими странами, заместитель министра культуры России Павел Степанов отметил, что испытывает чувство гордости от представления по случаю визита азербайджанской делегации русской версии фильма «Аршин мал алан», снятого по мотивам одноименной оперетты великого композитора Узеира Гаджибейли и хранящегося в Государственном фильмофонде России, отреставрированного посредством современных технологий.

Заместитель министра Севда Мамедалиева в свою очередь выразила признательность российскому коллеге, рассказала о многосторонних культурных связях между Азербайджаном и Россией, перспективах сегодняшнего развития и сотрудничества. Она вкратце проинформировал о фильме «Аршин мал алан», особо отметила его вклад в мировое киноискусство.

Затем на VIII Международном культурном форуме был подписан протокол о передаче Министерству культуры нашей страны записей российских театральных спектаклей для плодотворной работы, активного участия, а также развития дальнейшего сотрудничества в театральной сфере.

После заместитель министра культуры России Павел Степанов передал Министерству культуры Азербайджана записи российских театральных спектаклей, а также первую афишу фильма «Аршин мал алан».

В заключение состоялся показ обновленного фильма «Аршин мал алан».

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  • Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
  • Обсуждены культурные связи между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
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