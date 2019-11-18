Европейский гимнастический союз переименован в European Gymnastics (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – В столице Болгарии Софии 15 и 16 ноября прошла Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию.

На мероприятии Азербайджан представляли генеральный секретарь Федерации гимнастики Нурлана Мамедзаде, член Исполнительного комитета Марианна Васильева, менеджер Федерации по международным связям Мехман Алиев и технический директор Наталья Буланова.

В рамках Генассамблии, с участием 47 представителей федераций, был принят ряд важных решений, основными из которых считаются внесение ряда изменений в Устав организации для дальнейшего развития гимнастики и изменение названия организации.

Отныне Европейский гимнастический союз будет называться «Европейская гимнастика (European Gymnastics). Это изменение вступит в силу с первого апреля 2020 года.

Напомним, что European Gymnastics возглавляет азербайджанец Фарид Гаибов, который в 2006-2017 годы был генсеком Федерации гимнастики Азербайджана.

Следующее заседание Генассамблеи организации пройдет в декабре 2021 года, в португальском Албуфейре.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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