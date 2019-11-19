С завтрашнего дня в Азербайджане резко похолодает

БАКУ /Trend/ - С вечера 20 до 22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, осадки, временами интенсивные. Будет преобладать северный ветер.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

В районах Азербайджана с вечера 20 и до 23 ноября начиная с северных и восточных районов ожидается смена погодных условий, осадки, в горных и предгорных районах - снегопад, местами интенсивного характера. Ветер северный, местами с усилением.

Температура воздуха опустится на 5-8 градусов. Ожидается повышение водности рек, в частности в некоторых горных реках Лянкяран-Астаринского региона пройдут кратковременные паводки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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