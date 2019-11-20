AzerTelecom приняла участие по проекту TransCaspian Fiber Opti в Казахстане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С участием компании AzerTelecom состоялась церемония начала работ в Казахстане по проекту TransCaspian Fiber Optic, передает Trend со ссылкой на компанию.

19 ноября в городе Актау состоялась торжественная церемония, посвященная началу работ на Казахстанской территории по проекту Транскаспийской Фибер-Оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном.

TransCaspian Fiber Optic (TCFO) – это масштабный проект телекоммуникационных компаний AzerTelecom с Азербайджанской стороны, Transtelecom и KazTransCom с Казахстанской стороны по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном.

Компании-операторы связи AzerTelecom, Transtelecom и KazTransCom в 2018 году подписали соответствующее трехстороннее соглашение. 19 марта 2019 г. между Азербайджаном и Казахстаном было также подписано и далее утверждено руководствами обеих стран межгосударственное соглашение об организации содействия в реализации этого проекта вышеназванными операторами связи.

Протяженность кабеля по дну Каспийского моря будет составлять около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных - не менее 4-6 терабит/с. TransCaspian Fiber Optic станет стратегически важным проектом для обеих стран, который полностью удовлетворит все потребности транзита между Европой и Азией.

Премьер-Министр Азербайджана Али Асадов, Премьер-Министр Казахстана Аскер Мамин, другие государственные лица, а также руководители компаний-операторов, являющиеся сторонами соглашения, приняли участие на церемонии начала работ на Казахстанской территории.

Выступивший на мероприятии Генеральный директор AzerTelecom отметил важность проекта. «TransCaspian Fiber Optic (TCFO) сформирует цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией посредством Азербайджана и Казахстана. Магистральный кабель добавит Азербайджан и Казахстан на глобальную интернет карту, как стран, имеющих подводную кабельную линию и создаст условия для развития сотрудничества в цифровой сфере между двумя государствами Каспийского бассейна. Проект заложит основу развития ИКТ сектора обоих государств, соединит Азербайджан и Казахстан напрямую с интернет центрами Европы и позволит обеспечивать остальные страны региона интернет-услугами» - отметил Фуад Аллахвердиев.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. AzerTelecom реализовывает программу Azerbaijan Digital Hub (ADH), чтобы трансформировать Азербайджан в цифровой центр региона. Строительство TransCaspian Fiber Optic наравне с другими проектами программы Azerbaijan Digital Hub будет способствовать созданию Цифрового Шелкового Пути между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан.

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