АтаБанк награжден на «Глобальной неделе предпринимательства» (ФОТО)

В рамках «Глобальной неделе предпринимательства», отмечаемой по всему миру, Национальная Конфедерация Организаций Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (КПА) также провела ряд мероприятий. На конференции на тему «Цели устойчивого развития и бизнес-среда», прошедшей 21 ноября 2019 года в отеле Fairmont, участвовала 21 компания, функционирущая в стране, и 13 из них были отмечены за деятельность в области КСО.

На этом мероприятии "АтаБанк" был награжден благодарственной грамотой за активную деятельность в области корпоративной социальной ответственности.

В конференции приняли участие министерство экономики АР, министерство труда и социальной защиты АР, Конфедерация профсоюзов Азербайджана и и другие социальные партнеры КПА.

Отметим, что в текущем году "АтаБанк" реализовал несколько проектов в рамках корпоративной социальной ответственности. Говоря об этом, директор департамента по развитию бизнеса банка Орудж Ибрагимов подчеркнул, что учитывая важность потребностей и ценностей общества, такие мероприятия должны проводиться регулярно.

Функционирующий с 1993 года ОАО «АтаБанк», является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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