Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей

БАКУ/Trend/- Государственный номерной знак транспортного средства, находящегося в движении, должен быть чистым, сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Руфат Гулиев. По его словам, в соответствии с законом, неисполнение этого требования водителями считается нарушением правил эксплуатации автомобиля.

Гулиев особо отметил, что в связи с погодными условиями водители должны большее внимание уделять внимание чистоте как автомобиля, так и госномера. «Однако, некоторые водители сваливают все на погоду, а порой даже сознательно держат грязными номерами машин. Это недопустимо», - сказал Гулиев.

Напомним, что в соответствии с статьей 342.1.7. Кодекса об административных правонарушениях АР, для водителей, у которых государственный номерной знак транспортного средства, находящегося в движении, не содержится в чистом виде, предусмотрен штраф в размере 40 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Юсиф Агаев.)

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