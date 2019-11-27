На Бакинском бульваре идет подготовка к Новому году

27 ноября 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории Приморского национального парка началась подготовка к зиме, сказала в среду Trend глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Ельмаргызы.

По ее словам, проводится обрезка деревьев и кустарников: "Удобряетс я почва вокруг растений. Редкие породы деревьев, неприспособленные к холодам, накрываются. Накрывается и кактусовый сад. Сотрудники, работающие на территории, обеспечены униформой в соответствии с зимним сезоном. В готовность приведена техника. На территории проводятся соответствующие ремонтно-восстановительные работы. Готовятся места для высаживания растений, цветущих в зимний сезон. Их посадят зимой. Также подвешиваются кормушки для птиц".

Глава пресс-службы управления также отметила, что на территории бульвара уже осуществляются меры по подготовке к Новому году: "Стартовали работы по украшению деревьев вдоль проспекта Нефтяников. Также создаются отдельные декоративные композиции на территории бульвара".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
108 приветствий Солнцу! Фестиваль йоги и здоровья в Баку
Социум 11 июня 12:20
На Бакинском бульваре будет дан старт новому проекту
Общество 27 декабря 2018 15:53
Жаркое лето Бакинского бульвара – танцы и песни народов мира (ФОТО)
Культура 13 июля 2018 15:01
В Азербайджане утвержден список структур при Управлении Приморского бульвара
Общество 24 июня 2016 11:50
В дни праздника Новруз бакинский Приморский бульвар будет работать в усиленном режиме
Общество 14 марта 2014 12:00
Лента новостей
Как изменится потребление регенеративных источников энергии к 2040 году
Энергетика 16:36
Казахстан, Татарстан перейдут к промышленному сотрудничеству
Бизнес 16:35
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана заслушан годовой отчет Общественного совета (ФОТО)
Бизнес 16:31
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам
Финансы 16:29
Китай призвал США как можно скорее ответить на призывы России о продлении ДСНВ
Китай 16:28
Инфраструктурные проекты для развития туризма реализуются в Казахстане (Эксклюзив)
Туризм 16:24
Студенты из Дагестана пройдут практику в БГУ
Общество 16:21
Депутат: Вместо того, чтобы демонтировать памятник Нжде, Пашинян озвучивает смешные и абсурдные мысли
Политика 16:15
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" закупает фильтрующий патрон путем тендера
Тендеры 16:02