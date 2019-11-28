Названа дата проведения в Азербайджане акции по посадке 650 тыс. деревьев за один день

БАКУ /Trend/ - Акция по посадке 650 тысяч деревьев за один день, приуроченная к 650-летнему юбилею гениального поэта-мыслителя Насими, будет проведена в Азербайджане пятого декабря

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

"Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими одновременно стартует во всех регионах страны", - сказала она.

Ибрагимова отметила, что эта уникальная акция в Азербайджане будет проведена в рамках кампании под девизом "Внеси свой вклад в природу".

Отметим, что по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будут высажены 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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