В Баку появился 2GIS — трёхмерная карта города и справочник организаций (ФОТО)

2 декабря 2019 11:00 (UTC+04:00)

В Баку появился 2GIS — трёхмерная карта города и справочник организаций

В столице Республики Азербайджан заработал 2GIS — детальная 3D-карта города с автомобильным навигатором и подробным справочником организаций.

В столице Азербайджана, как и в других городах присутствия сервиса, специалисты 2GIS собирали данные на местности. В результате на карте появилось более 131 000 зданий, а в справочнике — информация о 33 000 организаций, включая график их работы, контакты, способы оплаты услуг и многое другое.

Особенность столицы Азербайджана — переплетение старой и новой адресных систем. Для домов, подъездов и входов в магазины часто используются и старая, и новая системы нумерации. Это учтено при создании 2GIS в Баку. Пользователь, который ищет здание или фирму, увидит не только новый адрес, но и все остальные, по которым можно найти этот объект. Кроме того, 2GIS покажет правильный вход в организацию — для города со сложной адресацией это особенно актуально.

Сервис подскажет средний чек в кафе и ресторанах, покажет ближайшую открытую аптеку, стоимость абонемента в фитнес-центр или номера в гостинице. Искать в 2GIS можно на любом из двух языков — на русском или на азербайджанском.

2GIS посоветует оптимальный способ добраться до точки назначения. Можно построить маршрут на общественном транспорте или автомобиле, а в мобильном приложении — запустить навигатор. Сервис учитывает дорожные знаки, предупреждает о лежачих полицейских, строит маршрут с учётом пробок. Можно выбрать язык голосовых подсказок — русский или азербайджанский.

В 2GIS есть поэтажные планы торговых центров 28 Mall и Parkсправочник Bulvar — легко найти, где именно внутри ТЦ располагаются банкоматы, магазины, лестницы и туалеты.

Чтобы сориентироваться было ещё проще, многие знаковые здания Баку можно рассмотреть в деталях: карта содержит 10 подробных 3D-моделей. Среди них Дом правительства, Девичья башня, комплекс «Огни Баку», музей Гейдара Алиева, Бакинский конгресс-центр и другие.

2GIS доступен жителям Баку в виде бесплатного мобильного приложения для iPhone, смартфонов на Android и в онлайн-версии на сайте 2gis.az.

2GIS — технологическая компания, разработчик сервисов для комфортной жизни в городе. Главный продукт — сервис 2GIS, объединяющий карту, справочник организаций и навигатор. Работает офлайн в мобильных приложениях и онлайн на 2gis.az. Охватывает более 380 городов в России, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, ОАЭ. Аудитория 2GIS — свыше 49 млн пользователей в месяц.

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  • В Баку появился 2GIS — трёхмерная карта города и справочник организаций (ФОТО)
  • В Баку появился 2GIS — трёхмерная карта города и справочник организаций (ФОТО)
  • В Баку появился 2GIS — трёхмерная карта города и справочник организаций (ФОТО)
  • В Баку появился 2GIS — трёхмерная карта города и справочник организаций (ФОТО)
  • В Баку появился 2GIS — трёхмерная карта города и справочник организаций (ФОТО)
  • В Баку появился 2GIS — трёхмерная карта города и справочник организаций (ФОТО)
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