Впервые в жизни посадил дерево - народный артист Азербайджана Александр Шаровский (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Александр Шаровский высоко оценил акцию, инициированную Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими.

"Это гениальная идея, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, и все организовано на высоком уровне. Азербайджан является не только центром мультикультурализма, но и стал столицей различных значимых мероприятий, которые вдохновляют общественность страны и творческих людей, объединяют народы страны, показывают пример международному сообществу. Что самое интересное, мне 71 год, но впервые в жизни посадил дерево. И очень горжусь этим! Так что наконец- то выполнил одно из предназначений мужчины – построить дом, вырастить детей и посадить дерево. Поэтому для меня сегодня прекрасный день!", - сказал Trend Александр Шаровский, который принял участие в акции в поселке Мушфигабад Гарадагского района.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватила все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, приняли участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день было высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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