Эта акция получила всенародную поддержку - Рамин Мамедов

БАКУ /Trend/ - Всем известно, что сегодня по всей стране прошла массовая экологическая акция по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Она была посвящена юбилейной дате 650-летию выдающегося азербайджанского поэта-просветителя Имадеддина Насими. Основной целью проекта конечно же является развитие азербайджанской культуры, здравоохранения и образования.

Об этом Тренд сказал член Политсовета ПЕА Рамин Мамедов, охарактеризовав это масштабное событие как дань уважения великому азербайджанцу. Мамедов отметил три основных момента данного мероприятия:

«В первую очередь, за последние годы идеи и проекты, осуществленные по инициативе Мехрибан Алиевой и реализованные при поддержке Фонда Гейдара Алиева, нашли массовый отклик и поддержку в широких слоях населения. Я считаю, что это вполне закономерно и объяснимо. Также были решены социальные проблемы отдельно взятых граждан.

Вторым значимым моментом является экологическая составляющая. Посадка 650 тысяч деревьев в один день однозначно позитивно скажется на экологической ситуации в стране, качественно отразившись на благополучии граждан.

Третьим важным моментом является то, что в результате этой акции еще раз подтвердилась поддержка азербайджанским народом курса политики Президента Ильхама Алиева. Тут еще стоит отметить политику реформ, проводимой в стране. Все это доказывает, что народ верит в светлое будущее Азербайджана и полностью поддерживает курс главы государства» - подытожил Мамедов.

Отметим, что акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватила все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.



(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @a1ihuseyn

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