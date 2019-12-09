Абульфас Гараев: Инвестиции в творческий потенциал нельзя мерить обычными критериями

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в культуру, человеческий интеллект не должны измеряться временными и другими критериями.

Об этом на министерской панели дискуссий на тему «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости» сказал министр культуры Абульфас Гараев, передает в понедельник Trend.

По его словам, на сегодняшний день любая инвестиция в какое-либо производство обязательно окупается через определенное время.

«Сотни тысяч детей начинают рисовать, ходят в кружки, а государство поддерживает их. Но среди них может вырасти один или десять таких художников, как Таир Салахов. В каких единицах можно мерить вложенные в это средства с точки зрения влияния произведений Таира Салахова на общество, историю Азербайджана, дело его прославления? Поэтому в этом вопросе необходимо вести серьезный двусторонний процесс. Один из них заключается в том, что государство, общество должны создавать условия, чтобы люди занимались творчеством. Прибыль – вопрос производства. Безусловно, в этом деле должны быть новые критерии, мерла», - сказал Абульфас Гараев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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