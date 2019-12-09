Обнародованы некоторые детали Генплана Баку

9 декабря 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для развития творческой индустрии необходим новый подход в планировании городов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на панельной дискуссии «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости» сказал заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев.

По его словам, больше половины населения планеты живут в городах.

"К середине ХХI века количество городского населения может достичь 60, даже 80 процентов. А это ставит перед городами новые цели. Одной из основных является приведение инфраструктуры городов в соответствие с современными требованиями", - сказал Гулиев.

Зампредседателя отметил, что отныне необходимо планировать развитие Баку. Поэтому начата работа над генеральным планом столицы. Для обеспечения устойчивого развития необходимо эффективное использование территорий города. В подготовке генплана Баку необходимо применить многоцентровой подход.

"Сегодня в Баку существует всего лишь один центр. Другим приоритетным направлением является защита национально-культурного наследия и обеспечения будущего развития с учетом этого архитектурного наследия. Важным направлением является и поэтапный перевод городской экономики к постиндустриальному периоду», - сказал Анар Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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