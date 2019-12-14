В Баку проведен пятый съезд Русской общины Азербайджана

14 декабря 2019 21:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку, в актовом зале Центрального офиса правящей Партии «Ени Азербайджан», проведен V съезд Русской общины Азербайджана. В нем приняли участие 280 делегатов.

Как передает Trend, съезд начался с минуты молчания в память об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве.

В съезде Русской общины приняли участие, заместитель заведующего отделом по гуманитарной политике, мультикультурализму и связям с диаспорой Администрации Президента Азербайджана Магеррам Ахмедов, депутаты Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде, Али Гусейнли, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, депутат Государственной Думы РФ, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и другие.

Председатель русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, выступивший на открытии съезда, отметил, что мероприятие проходит в обстановке экономической, социальной и политической стабильности в Азербайджане. «Последовательные реформы, проводимые в нашей стране на основе политического курса, намеченного общенациональными лидером нашего народа Гейдаром Алиевым и воплощаемого Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, привели к прогрессивным переменам во всех сферах. Современный Азербайджан уверенно развивается, на местах реализуются крупные инфраструктурные и региональные проекты», - сказал Михаил Забелин. Он также отметил, что сегодня число членов русской общины Азербайджана составляет 60 тысяч человек.

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников поприветствовал участников съезда и отметил, что каждый из них вносит заметный вклад в развитие тесных дружественных отношений между Азербайджаном и Россией. «Мне, как послу, приятно отметить, что отношения между нашими странами очень активно развиваются. Я бы сказал, находятся на подъеме по всем направлениям. И это происходит, прежде всего, благодаря огромному вкладу руководителей Азербайджана и России. Их встречи и личное общение задают тон всей работе государственных и общественных организаций», - подчеркнул посол.

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр в своем выступлении подчеркнул особую роль Русской общины в укреплении дружбы между двумя странами.

На съезде был избран новый состав и руководство Республиканского Совета общины. Руководитель организации, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин был переизбран на должность председателя Русской общины Азербайджана.

Отметим, что Русская община Азербайджана была создана в 1993 году. Общиной руководит избираемый на 5 лет Республиканский Совет в составе 25 человек. Последний, IV съезд Русской общины Азербайджана прошел 14 ноября 2014 года.

При Русской общине действуют несколько организаций: Центр русской культуры, Консультационный пункт информационно-правовой помощи российским соотечественникам, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений, Ассоциация блокадников Ленинграда, Объединение деловых людей «Русский мир», Ассоциация русской молодёжи и другие.

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