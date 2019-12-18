В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Московского камерного оркестра Musica Viva (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт Московского камерного оркестра Musica Viva, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

На концерте 17 декабря выступили в качестве солистов художественный руководитель и дирижер оркестра Александр Рудин (виолончель), а также исполнители Алексей Володин (пиано) и Андрей Ершов (труба).

В концертной программе были исполнены произведения видающихся представителей мировой классической музыки В.А. Моцарта, И.С.Баха, А.Аренского и Д.Шостаковича.

Произведение «Аразбары» гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в исполнении оркестра было тепло встречено зрителями.

Московский камерный оркестр “Musica Viva” функционирует с 1978 года. С 1988 года и по настоящее время оркестром руководит дирижер, виолончелист и пианист Александр Рудин.

"Musica Viva" - постоянный участник международных музыкальных фестивалей. Оркестр гастролировал в Германии, Бельгии, Чехии, Китае, Финляндии, Франции, Индии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландах, Словении, Тайване, Турции и Японии. В различных студиях звукозаписи выпущены десятки дисков оркестра.

Александр Рудин - народный артист России, лауреат Государственной премии, всемирно известный виолончелист, дирижер, сотрудничающий с симфоническими и камерными оркестрами, пианист, педагог-исследователь и автор оркестровок камерных произведений.

Алексей Володин — один из самых талантливых представителей российской фортепианной школы, обладающий исключительным техническим мастерством, лауреат различных международных конкурсов.

Талантливый трубач Андрей Ершов солист Московского академического музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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