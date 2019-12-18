Кямран Алиев участвует в 8-ой сессии Ассамблеи государств-участников Конвенции ООН против коррупции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Абу-Даби ОАЭ началась 8-я сессия Ассамблеи государств-участников Конвенции ООН против коррупции.

Как сообщает в среду Trend, на мероприятии Азербайджан представляет делегация в составе сотрудников Генеральной прокуратуры Азербайджана, министерств иностранных и внутренних дел во главе с заместителем Генпрокурора, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев.

Выступив на мероприятии Кямран Алиев сообщил, что борьба с коррупцией в Азербайджане является важной составляющей стратегии развития, основанной на твердой политической воле Президента Ильхама Алиева. Принципы открытости, прозрачности и ответственности стоят в центре политики социально-экономического развития страны. Он также подробно проинформировал участников встречи о мерах по борьбе с коррупцией в Азербайджане, в том числе о модели "Служба ASAN", являющейся образцом успешной политики по устранению коррупции, рассказал о деятельности Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, которое является специализированным в этой сфере главным органом преследования, а также о сотрудничестве с международными организациями в этом направлении. Кямран Алиев сообщил, что Азербайджан успешно завершил первый этап в связи с имплементацией Конвенции ООН против коррупции, в настоящее время продолжается успешная реализация второго сводного этапа.

В рамках конференции также проведены двусторонние встречи с делегациями ряда стран, подписан ряд важных документов.

Таким образом, в рамках мероприятия азербайджанская делегация встретилась с тунисской делегацией во главе с начальником Национальной службы по борьбе с коррупцией Туниса Чавки Табибом. В ходе встречи были обсуждены различные аспекты борьбы с коррупцией, в том числе перспективы сотрудничества в этой сфере. Между Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и Национальной службой по борьбе с коррупцией Туниса подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Помимо этого, между азербайджанской делегацией и делегаций во главе с исполнительным директором Международной антикоррупционной академии Кристиан Пон-Хуфнагл прошла двусторонняя встреча.

Г-жа Пон-Хуфнагл с удовлетворением отметила, что Азербайджан является одним из самых активных членов организации, выразила благодарность государству за вклад, оказанный в деятельность структуры. В свою очередь, Кямран Алиев сообщил, что Азербайджан в широком составе представлен в академических программах организации, что играет важную роль в повышении профессионализма сотрудников. В рамках встречи был подписан соответствующий документ о проведении магистерской программы по тренингам Международной антикоррупционной академии в апреле 2020 года в Баку.

Наряду с этим, члены азербайджанской делегации приняли активное участие в различных обсуждениях и заседаниях, организованных в рамках мероприятия.

В ходе конференции также прошли двусторонние и многосторонние встречи с делегациями из Италии, Монголии, Бельгии, Малайзии, России, Украины и других стран. В ходе встреч участникам были предоставлены материалы о мерах по борьбе с коррупцией в Азербайджане.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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