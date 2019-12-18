Объявлены очередные победители конкурса «Социальные проекты», объявленного в 2019 году ОО «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - Объявлены очередные победители конкурса «Социальные проекты», объявленного в 2019 году Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, сообщает в среду Trend.

Победившие проекты отражают в себе решение социальных проблем социально уязвимых, проживающих в трудных условиях и нуждающихся в социальной защите групп населения, направлены на повышение уровня занятости и конкурентоспособности граждан на рынке труда.

Ниже приведены имена ответственных лиц и проектов - очередных победителей, представленных общественными объединениями на конкурс:

1. «Третья весна» - Нармин Ганиева, ответственное лицо;

2. «1001 звуковая повесть» - Нофель Ширинов, ответственное лицо;

3. «Молодой фермер» - Мехман Алиев, ответственное лицо;

4. «Повышение возможностей занятости вынужденных переселенцев» - Азер Аллахверенов, ответственное лицо;

5. "MirvariStore" - Хаяла Ибрагимова, ответственное лицо.

Напомним, что в первом туре конкурса победителями были объявлены четыре проекта, реализация которых уже начата.

Победившие проекты охватывают физическое, социальное, интеллектуальное и духовное развитие членов общества, охрану природы и окружающей среды, развитие науки и образования, решение проблем социально уязвимых групп населения.

Напомним, что конкурс «Социальные проекты» охватывает инициативы по созданию равных возможностей и нацелен на обеспечение физического, социального, интеллектуального и духовного развития всех членов общества, а также инициативы по охране здоровья, развитие науки и образования, реализацию инновационных идей и инициатив по совершенствованию просветительской работ, инициативы по охране природы и окружающей среды, сохранение толерантной и инклюзивной среды в обществе, инициативы по созданию равных возможностей в этой сфере и другие социальные проекты для достижения Целей и задач устойчивого развития ООН, развития гражданского общества и формирования инициативной среды.

Отметим, что в настоящее время продолжается оценка проектов, направленных на конкурс. Участникам, представившим проекты для оценки жюри, и не прошедшим отбор, будет отправлена информация в электронной форме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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