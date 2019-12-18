Эльвин Исаев обратился к общественности через адвоката

БАКУ /Trend/ - В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях, посредством публикаций о якобы нарушении прав Эльвина Исаева, который был депортирован в Азербайджан из-за нарушения миграционного законодательства Украины, в том числе о том, что в ходе следствия на него якобы будет оказано давление, распространяются призывы о создании группы в соцсетях с целью защиты его прав.

Как сообщает в среду Trend, Эльвин Исаев, сам против того, чтобы его задержание было политизировано, и в связи с произошедшими событиями направил обращение к общественности через своего адвоката Гюльары Исаевой.

В обращении сказано, что Исаев задержан за совершенные им преступления, его права защищает адвокат, и никакого давления на него не оказывают. Он подчеркивает, не желает политизации совершенных им деяний.

Представляем фото и текст обращения Эльвина Исаева, поступившего в редакцию.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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