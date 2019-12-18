Завтра на этих территориях Абшерона не будет света

18 декабря 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра с 11:30 до 14:00 в электроснабжении некоторых территорий - ("Бадам баглары") поселка Сарай Абшеронского района, а также части поселка Новханы будут кратковременные перебои.

Об этом в среду сказал Trend руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, это произойдет по причине реконструкции на 10-киловольтных двухконтурных линиях "Сарай 3" и "Сарай 8", исходящих из 110/35/10-киловольтной подстанции Сумгайыт и снабжающих электричеством часть территорий поселка Сарай.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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