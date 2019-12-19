Названы причины возникновения густого тумана в Баку

БАКУ/Trend/ - Туман, наблюдаемый в Баку, ожидаемое синоптическое явление, метеорологический туман, сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в четверг Trend.

«Несколько дней, как в стране наблюдается аномальная для декабря погода, и температурный режим на 4-5 градуса выше многолетней нормы. Туман сначала появляется над морем на Абшеронском полуострове и слабый ветер переносит его на сушу. Обычно он рассеивается днем, однако зимой может быть продолжительным. Наблюдаемый сейчас слабый юго-восточный ветер завтра сменится северным ветром, поэтому вероятность тумана уменьшится».

Тагиева также добавила, что причины волноваться нет, это не смог.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: ЮСиф Агаев.)

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