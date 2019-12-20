Начался прямой этап продажи билетов на игры "Евро-2020"

20 декабря 2019 21:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стартовал этап прямой продажи билетов на игры "Евро-2020" по футболу.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АФФА, с сегодняшнего дня анонсировано начало прямой продажи на четыре игры "Евро-2020", которые будут пройдут в Баку. Теперь болельщики посредством портала euro2020.com/bakutickets смогут приобрести билеты на 3 игры группы А и на 1 встречу 1/4 финала, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе.

До этапа прямой продажи с 4 по 18 декабря прошла лотерея на право покупки билетов. Все болельщики, принявшие участие в лотерейном этапе и успешно его завершившие могут выкупить свои билеты. До конца января 2020 года они получат уведомление на электронную почту, и после этого смогут оплатив стоимость получить свои билеты. Продажа билетов осуществляется только онлайн. Обратившиеся смогут купить до четырех билетов. Билеты делятся на три категории - первой категории стоят 125, второй - 75, третьей - 30 евро.

Билеты, предусмотренные для лиц с ограниченными физическими возможностями, независимо от трибуны и места, будет продаваться по самой низкой цене - за 30 евро, а также сопровождающим им лицам будет предоставлен бесплатный билет.

Три игры группы А и одна игра четвертьфинала "Евро-2020", будут проведены в Бакинском олимпийском стадионе. Согласно результатам жеребьевки, в группу А попали Турция, Италия, Уэльс и Швейцария. В Баку 13 июня будет проведена игра Уэльс-Швейцария, спустя четыре дня - игра Турция-Уэльс, 21 июня - Швейцария-Турция, а четвертого июля игра четвертьфинала.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Состоялась жеребьевка Евро-2020, Турция проведет два матча в Баку
Спорт 30 ноября 22:16
Англичанин Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года
Спорт 20 ноября 03:24
Определились все участники плей-офф за право сыграть на ЧЕ-2020 по футболу
Спорт 20 ноября 02:37
Евро-2020: Азербайджан провел очередной матч
Спорт 20 ноября 01:52
Евро-2020: Азербайджан сыграл с Уэльсом
Общество 16 ноября 23:05
Хет-трик Роналду помог сборной Португалии разгромить команду Литвы в матче отбора ЧЕ-2020
Спорт 15 ноября 05:30
Лента новостей
11 человек серьезно пострадали во время протестов в Нью-Дели
Другие страны 21:26
Министр обороны США заявил, что Турцию не следует выпускать из поля зрения НАТО
США 21:16
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 20:58
Сократился экспорт ферросплавов из Грузии
Бизнес 20:52
В Азербайджане свыше 270 тыс. фермеров заявило об осенних посевах
Бизнес 20:48
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 20:43
Увеличился экспорт заготовок из железа и нелегированной стали из Грузии
Бизнес 20:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ (ФОТО)
Политика 20:38
В национальных парках Азербайджана будут внедряться солнечные источники энергии
Экономика 20:27