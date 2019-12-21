В Азербайджане вводится требование о возрастном соответствии рекламы в детских передачах

21 декабря 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С 1 января 2020 года в Азербайджане вводится требование о том, чтобы реклама в ходе детских передач соответствовала возрастной категории детей.

Этот вопрос отражен в законе «О рекламе», утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает в субботу Trend.

Согласно новой поправке в закон, с 1 января реклама, распространяемая во время кино- и видеоуслуг для детей, в детских теле- и радиопередачах, детских изданиях периодической печати, должна соответствовать возрастной категории информационной продукции, в которой она размещена.

В информационных продуктах, предназначенных для детей (включая информационную продукцию, распространяемую в телекоммуникационных сетях, в том числе интернете), будет запрещено размещение объявлений об участии в производстве вредной информационной продукции.

Согласно закону «Об информации, информатизации и защите информации», информационные интернет-ресурсы должны содержать текст с предупреждением, ограничивающий распространение информационной продукции среди детей.

В соответствии с новым дополнением в закон «Об образовании», с 1 января будет запрещено распространение информации, оборот которой запрещен в детских образовательных учреждениях или на расстоянии менее 150 метров от таких объектов.

Согласно приложению к закону «О дошкольном образовании», с 1 января содержание и художественное оформление информационной продукции, предназначенной для обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях, должны соответствовать содержанию и художественному оформлению, предназначенному для детей до шести лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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