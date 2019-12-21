В Азербайджане проводится тестовый экзамен в органы Миграционной службы

21 декабря 2019 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня совместно с Государственной миграционной службой проводит тестовый экзамен для кандидатов, желающих работать в Миграционной службе, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центр

Экзамен проводиться в здании ГЭЦ по адресу ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Для участия в экзамене регистрацию прошли 252 кандидата.

Кандидаты ответят на 100 тестовых заданий. Из них 50 вопросов по общему законодательству, 20 – по истории и географии Азербайджана, 10 – по компьютерным навыкам и 20 вопросов – по логике.

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в один балл. По результатам экзамена кандидаты с оценкой 70 и более будут допущены к следующему туру.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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