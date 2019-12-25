В январе в Азербайджане будет проведен вступительный экзамен в докторантуру

25 декабря 2019 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение вступительного экзамена в докторантуру и диссертантуру по иностранному языку планируется в январе 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно постановлению Кабинета министров о внесении изменений в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру" от 13 ноября 2019 года, желающие поступить в докторантуру сдают вступительные экзамены по иностранному языку, философии и по специальности в объеме действующей программы для степени магистратуры высшего образования.

Экзамен по иностранному языку проводится ГЭЦ. Содержание, время и порядок оценивания результатов экзамена и проходной балл определяются Центром с согласования с НАНА и министерством образования.

Лица, обладающие международными сертификатами по знанию языка В2 и выше (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF), освобождаются от экзамена. Эквивалентность результатов экзамена для получения сертификата проходному баллу определяется Центром с согласования с НАНА и министерством образования.

Дополнительная информация о содержании экзамена будет обнародована на официальном сайте ГЭЦ. Также предусматривается проведение пробных онлайн-экзаменов на основе модели вступительных экзаменов в докторантуру и диссертантуру по иностранного языку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Малейка Аббасзаде: Для замещения руководящих должностей отмечено мало обращений
Общество 5 декабря 15:07
В Азербайджане будут проведены тестовые экзамены для кандидатов на должность судьи
Общество 21 ноября 17:31
В Азербайджане будет проведен тестовый экзамен для желающих работать в органах миграции
Общество 18 ноября 15:27
В Азербайджане изменились правила приема в докторантуру
Общество 14 ноября 11:08
В Азербайджане стартует конкурс для желающих стать контролером на экзаменах ГЭЦ
Общество 22 октября 19:29
Экзаменационный центр Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 21 октября 11:42
Лента новостей
Epsilon наращивает добычу газа на низкопродуктивных пластах Бухарской области Узбекистана
Энергетика 09:27
Туркменистан проводит аукционы на объекты госсобственности
Тендеры 09:20
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование связи
Тендеры 09:16
Казахстан ввел временный запрет на снюсы
Казахстан 09:02
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 08:38
Прокуратура Японии арестовала депутата парламента, подозреваемого в получении взятки
В мире 08:35
Власти Багамских островов намерены легализовать употребление марихуаны
Другие страны 08:16
Лесной пожар уничтожил или повредил более 100 домов в чилийском городе Вальпараисо
Другие страны 07:57
В 2020 году "АвтоВАЗ" повысит цены на все модели Lada
Россия 07:41