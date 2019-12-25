Все автовокзалы в Азербайджане перешли на усиленный режим работы

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня 56 автовокзалов и автостанций Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий перешли на усиленный режим работы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу.

В связи с тем, что с этого года введены ночные рейсы, а также открылся рейс в Джоджуг Марджанлы, автобусы в направлении которого будут отправляться с трех автовокзалов, в предпраздничные дни ожидается больший поток пассажиров: «Поэтому просьба к пассажирам приобретать билеты заранее. Вероятно, что плотный пассажиропоток будет наблюдаться в автовокзалах Гянджи, Мингячевира, Ширвана, Шеки и Лянкярана. Резервные автобусы в период с 25 декабря до 2 января будут переданы в распоряжение Бакинский международного автовокзального комплекса, а в последние дни праздника - в региональные автовокзалы и автостанции».

Напомним, что в прошлом году в преддверии Нового года было перевезено 54 542 пассажира.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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