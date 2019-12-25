В Баку в новогоднюю ночь автобусы на ряде маршрутов будут работать до утра

25 декабря 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку автобусы на ряде маршрутов будут работать до утра, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу автомобильного транспорта.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января по одному дополнительному автобусу на маршрутах 501, 502, 503, 525, 533, 553, 592, 596 будут обслуживать пассажиров до утра.

«В случае искусственного завышения цен на проезд просим пассажиров звонить на «горячую линию» 012-566-52-58», - говорится в сообщении Госслужбы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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