AZAL обслужит пассажиров в праздничные дни на высоком уровне

БАКУ/Trend/ - В праздничные дни ЗАО «Азербайджан хава йоллары» (AZAL) будет работать в усиленном режиме, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО Паша Кесамански.

По его словам, весь персонал и структуры авиакомпании и аэропорта будет работать в усиленном режиме: «В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом ЗАО «Азербайджан хава йоллары» обслужит пассажиров на высоком уровне».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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