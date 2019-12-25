AZAL обслужит пассажиров в праздничные дни на высоком уровне

25 декабря 2019 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В праздничные дни ЗАО «Азербайджан хава йоллары» (AZAL) будет работать в усиленном режиме, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО Паша Кесамански.

По его словам, весь персонал и структуры авиакомпании и аэропорта будет работать в усиленном режиме: «В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом ЗАО «Азербайджан хава йоллары» обслужит пассажиров на высоком уровне».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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