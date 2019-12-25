В Азербайджане более 12 тыс. детей будут приняты в дошкольные группы общинного типа

25 декабря 2019 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В следующем году более 12 000 детей будут привлечены к дошкольным образовательным группам на общинной основе, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

В текущем учебном году количество дошкольных образовательных групп на общинной основе достигло 328, а число детей - 6000 человек.

В следующем году планируется создать еще таких 250 групп, в результате чего количество учащихся планируется довести до12 400 человек.

Отметим, что проект по привлечению детей в возрасте от 3 до 5 лет к дошкольному образованию на общинной основе осуществляется при финансовой поддержке UNICEF и Европейского союза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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