В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)

25 декабря 2019 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководитель Аппарата министерства сельского хозяйства Агиль Гулиев, председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве Лейла Мамедова и первый заместитель главы ИВ Наримановского района Шахмар Ибадов посетили зимнюю ярмарку "Из села в город", организованную на территории Наримановского района (около станции метро "Гянджлик").

Как сообщает в среду Trend, официальные лица побеседовали с фермерами и покупателями, ознакомились с деятельностью ярмарки и ценами на продукцию.

Председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве Лейла Мамедова рассказала журналистам о целях организации ярмарок.

"Зимние ярмарки "Из села в город", действующие в пяти различных местах Баку и Абшерона организованы при содействии ИВ соответствующих районов. Основная цель ярмарки заключается в создании условий для малых и средних фермерских хозяйств для прямой продажи своей продукции, а также конкурентного регулирования цен. Здесь продукцию продают непосредственно сами фермеры. Ярмарки "Из села в город" проводятся регулярно каждые выходные. Но в настоящее время в связи с праздником ярмарки действуют в пяти различных местах Баку и Абшерона. Мы и в дальнейшем планируем организацию интересных ярмарок, тесно сотрудничаем с соответствующими госструктурами", - сказала Мамедова.

Первый заместитель главы ИВ Наримановского района Шахмар Ибадов отметил, что на ярмарках цены ниже, чем на других рынках.

"В то же время контролируется качество продукции. Ярмаркой довольны и продавцы, и покупатели. Продавцы довольны тем, что могут продавать свою продукцию без оплаты аренды или других выплат, а покупатели удовлетворены тем, что по приемлемым ценам могут покупать качественный товар", - сказал Ибадов.

Далее с музыкальной и театральной композициями выступили дети из Общественнего объединения Cığır.

Отметим, что в пяти местах Баку и Абшеронского района с 21 по 30 декабря проводятся зимние ярмарки "Из села в город", приуроченные ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году. Основной целью ярмарки является содействие предотвращению искусственного роста цен в преддверии праздников, удовлетворение потребностей малообеспеченного населения в сельскохозяйственной продукции, создание условий малым и средним фермерским хозяйствам для комфортной реализации своей продукции напрямую.

Кроме Наримановского района, ярмарки проходят в Ясамальском - по адресу перекресток улицы Сейфаддина Даглы с проспектом Гусейна Джавида (рядом со Space TV), Сураханском - поселок Гарачухур, перекресток улиц Ахмеда Мехбалыева и Этибара Бекирли (рядом с парком Нефтяников), Бинагадинском - ул. Сулеймана Сани Ахундова 5Б (рядом с кинотеатром "Ингилаб"), а также в городе Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
  • В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)
Новости по теме
В Баку осуществляется продажа продуктов под брендом «Из села в город» (ФОТО)
Бизнес 16 сентября 13:30
Минсельхоз Азербайджана: В этом году заготовлено свыше 640 т. кокона — это рост на 25%
Экономика 13 сентября 16:34
В Азербайджане зафиксировано рекордное производство шелковичного кокона за более чем 20 лет
Экономика 10 сентября 17:23
В Баку организовано 19 школьных ярмарок
Общество 20 августа 16:40
Узбекистан заинтересован в импорте белорусской сельхозпродукции
Бизнес 6 августа 15:42
Узбекистан повысит импортные пошлины на аграрную продукцию на 20-30%
Бизнес 3 июля 10:58
Лента новостей
ТОП-5 азербайджанских и зарубежных фильмов за 2019 год
Культура 18:35
Азербайджан отличился в рейтинге Global Innovation Index 2019 по показателям ИКТ
ИКТ 18:30
В Баку вновь пройдут гастроли "Санктъ-Петербургъ Опера" – организаторы (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:22
Умайра Тагиева: Аномально теплая погода не оказывает негативного влияния на метеочувствительных людей
Общество 18:22
Азербайджанская компания завершила работы в строительном проекте в Гейчае
Строительство 18:19
Казахстано-германское нефтедобывающее СП закупит насосы
Тендеры 18:13
В Грузии вырос объем производства в сферах сельского, лесного хозяйства и рыбоводства
Бизнес 18:11
В Азербайджане ограничивают эксплуатацию дизельных автомобилей
Экономика 18:11
В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 18:08