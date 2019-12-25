В Баку стартовала зимняя ярмарка "Из села в город" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководитель Аппарата министерства сельского хозяйства Агиль Гулиев, председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве Лейла Мамедова и первый заместитель главы ИВ Наримановского района Шахмар Ибадов посетили зимнюю ярмарку "Из села в город", организованную на территории Наримановского района (около станции метро "Гянджлик").

Как сообщает в среду Trend, официальные лица побеседовали с фермерами и покупателями, ознакомились с деятельностью ярмарки и ценами на продукцию.

Председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве Лейла Мамедова рассказала журналистам о целях организации ярмарок.

"Зимние ярмарки "Из села в город", действующие в пяти различных местах Баку и Абшерона организованы при содействии ИВ соответствующих районов. Основная цель ярмарки заключается в создании условий для малых и средних фермерских хозяйств для прямой продажи своей продукции, а также конкурентного регулирования цен. Здесь продукцию продают непосредственно сами фермеры. Ярмарки "Из села в город" проводятся регулярно каждые выходные. Но в настоящее время в связи с праздником ярмарки действуют в пяти различных местах Баку и Абшерона. Мы и в дальнейшем планируем организацию интересных ярмарок, тесно сотрудничаем с соответствующими госструктурами", - сказала Мамедова.

Первый заместитель главы ИВ Наримановского района Шахмар Ибадов отметил, что на ярмарках цены ниже, чем на других рынках.

"В то же время контролируется качество продукции. Ярмаркой довольны и продавцы, и покупатели. Продавцы довольны тем, что могут продавать свою продукцию без оплаты аренды или других выплат, а покупатели удовлетворены тем, что по приемлемым ценам могут покупать качественный товар", - сказал Ибадов.

Далее с музыкальной и театральной композициями выступили дети из Общественнего объединения Cığır.

Отметим, что в пяти местах Баку и Абшеронского района с 21 по 30 декабря проводятся зимние ярмарки "Из села в город", приуроченные ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году. Основной целью ярмарки является содействие предотвращению искусственного роста цен в преддверии праздников, удовлетворение потребностей малообеспеченного населения в сельскохозяйственной продукции, создание условий малым и средним фермерским хозяйствам для комфортной реализации своей продукции напрямую.

Кроме Наримановского района, ярмарки проходят в Ясамальском - по адресу перекресток улицы Сейфаддина Даглы с проспектом Гусейна Джавида (рядом со Space TV), Сураханском - поселок Гарачухур, перекресток улиц Ахмеда Мехбалыева и Этибара Бекирли (рядом с парком Нефтяников), Бинагадинском - ул. Сулеймана Сани Ахундова 5Б (рядом с кинотеатром "Ингилаб"), а также в городе Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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