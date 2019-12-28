Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)

28 декабря 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В министерстве культуры Азербайджана прошла коллегия по итогам 2019 года, в которой участвовали заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр и заместители министра культуры, работники аппарата и руководители организаций, входящих в структуру министерства, сообщает в субботу Trend.

Министр культуры Абульфаз Гараев отметил, что на коллегии будут обсуждаться пять вопросов – выполнение плана мероприятий по проведению 650-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта и мыслителя Насими и 120-летия Джафара Джаббарлы, состояние подготовки специалистов по специальностям «хореографическое искусство» и «учитель танца» Бакинской хореографической академии, результаты аудиторских проверок финансовых отчетов Минкультуры за 2017-2018 годы, работа, проведенная в сфере культуры в 2019 году и утверждение плана работ на первое полугодие 2020 года.

Было отмечено, что в соответствии с планом мероприятий в связи с юбилеями Насими и Джафара Джаббарлы в течение года было организовано свыше 500 различных мероприятий. В рамках II Фестиваля поэзии, искусства и духовности Насими, организованного совместно Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры, было проведено около 30 мероприятий. В связи со 120-летним юбилеем Джафара Джаббарлы минобразования и НАНА также провели ряд соответствующих мероприятий.

Гараев отметил, что в течение года Азербайджанский национальный музей ковра посетили 122 тысяч посетителей и это рекордный показатель.

Министр подчеркнул, что согласно внешнеполитической стратегии в сфере культуры, с целью налаживания и развития международных двусторонних и многосторонних связей, а также в сфере инновационного развития будут продолжены важные проекты.

Министр добавил, что одним из успешных проектов 2019 года стала разработка министерством культуры электронного каталога «Календарь культуры Азербайджана» - на азербайджанском, русском и английском языках. Проект нацелен на использование практических инструментов в пропаганде и популяризации богатой культуры Азербайджана, в межкультурном и информационном обмене.

На коллегии был принят отчет по итогам 2019 года и утвержден план работ на первое полугодие 2020 года.

В заключение министр добавил, что главной задачей в 2020 году будет расширение возможностей использования современных технологий во всех сферах и доведение оказываемых услуг до высокого уровня требований современной реальности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)
  • Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)
  • Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)
  • Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)
  • Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)
  • Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)
  • Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)
  • Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)
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